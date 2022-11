Ce samedi à partir de 17h00, la France affronte le Danemark en marge de la journée deux de la Coupe du Monde. La composition tricolore vient d’ailleurs tout juste de tomber.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Équipe de France a parfaitement abordé sa première échéance de ce mondial au Qatar avec un succès fleuve glané devant l’Australie sur le score de 4-1. Désormais, place à la confrontation face à l’adversaire le plus relevé de ce groupe, le Danemark.

Une équipe attendue

Les hommes de Didier Deschamps s’avancent avec un seul et même objectif : venir à bout des Danois afin de valider leur ticket pour la suite de cette Coupe du Monde. Et pour se faire, le sélectionneur français a décidé d’opérer quelques changements par rapport à la dernière victoire des siens. Ainsi, Lucas Hernandez, blessé et définitivement forfait, est logiquement remplacé par son frère, Théo Hernandez. Dans l’axe de la défense, on a le droit à une excellente nouvelle puisque Raphaël Varane fait son grand retour. Enfin, toujours en défense, Benjamin Pavard, en délicatesse contre les Australiens, est suppléé par Jules Koundé sur le couloir droit défensif. Pour le reste, aucun changement n’est à déplorer. Kylian Mbappé est bien aligné sur le côté gauche de l’attaque tricolore.

Le XI de la France : Lloris – Théo, Upamecano, Varane, Koundé – Tchouaméni, Rabiot – Mbappé, Griezmann, Dembele – Giroud