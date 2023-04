Le PSG est dans une très mauvaise passe. Il reste sur deux défaites de suite en Ligue 1 et voit Lens et Marseille revenir à six points. La place de Christophe Galtier est fragilisée mais pour Jérôme Rothen, le PSG ne doit pas se séparer de son coach.

Le PSG réalise un début d’année 2023 très décevant. En 18 matches toutes compétitions confondues, il a déjà perdu huit fois ! Du jamais vu depuis 2001 à Paris. Malgré ses mauvais résultats, le club ne veut pas se précipiter et renvoyer Christophe Galtier. Mais la place de l’ancien coach de Lille est encore plus fragilisée après cette nouvelle défaite contre Lyon (0-1). Jérôme Rothen n’est pas pour un licenciement de Galtier à ce stade de la saison.

« Pourquoi plus lui que les joueurs »

« Je pense qu’il ne faut pas écarter Christophe Galtier. Pourquoi plus lui que les joueurs, qui se foutent de la tronche de tout le monde depuis pas mal de temps? Les résultats de Paris en 2023, c’est une catastrophe, peste Rothen dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. À tout point de vue. Même quand ils ont gagné, ils ont été en difficulté ou ils ont eu de la réussite. Le problème, c’est qu’aujourd’hui, ils n’ont plus cette réussite. […]Quand elles jouent contre le PSG, les équipes sont persuadées qu’un un résultat est possible. Parce que tu peux les bousculer. […]Je suis inquiet pour le titre, oui. Mais pour créer un électrochoc, on va mettre qui? Un pompier de service? Il faut finir la saison, la sauver avec ce titre.«