Un intérêt du PSG pour Julian Nagelsmann ?

À la surprise générale, Julian Nagelsmann a été renvoyé du Bayern Munich durant la trêve internationale. Il a été remplacé par Thomas Tuchel. Il serait dans le viseur du PSG pour remplacer Christophe Galtier.

Le PSG réalise très certainement sa pire saison de l’ère QSI. En 2023, il a déjà perdu huit fois, a été éliminé en huitièmes de finale en Coupe de France et en Ligue des Champions. Depuis plusieurs semaines, le jeu proposé est indigne du talent de l’effectif des Rouge & Bleu. Les joueurs parisiens vont devoir rapidement se réveiller pour s’offrir le titre de champion de France, le 11e de son histoire qui ferait lui le recordman des titres en championnat. Pour l’instant, Christophe Galtier est toujours l’entraîneur du PSG. Mais les dirigeants parisiens prospecteraient pour lui trouver un remplaçant.

Selon les informations du Evening Standard, le PSG s’intéresserait à Julian Nagelsmann. Renvoyé durant la trêve internationale par le Bayern Munich, le coach allemand (35 ans) ne devrait pas rester sans club pendant très longtemps. Outre le PSG, le Real Madrid, Tottenham et Chelsea aimeraient s’attacher les services de Nagelsmann. Les Blues, qui ont licencié Graham Potter hier, espèrent avoir un avantage sur ses concurrents avec le départ de leur coach. De son côté, Fabrizio Romano explique que le Bayern Munich est ouvert à négocier avec n’importe quel club pour laisser partir Julian Nagelsmann afin d’économiser son salaire jusqu’en 2026. Le coach allemand est ouvert à discuter d’un projet à long terme avec Chelsea. « Aucun club n’a encore discuté d’indemnisation à ce stade« , conclut Romano.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 3, 2023