Beye ne comprend pas les choix de Pochettino contre Lens

Le PSG reste sur deux matches nuls en Ligue 1 contre Nice (0-0) – au Parc des Princes – et Lens (1-1) hier soir. Malgré une nouvelle prestation décevante, Mauricio Pochettino a expliqué que son équipe avait donné le maximum sur la pelouse du stade Bollaert-Delelis. Une sortie médiatique que ne comprend pas Habib Beye.

« Ce qui m’inquiète un peu, c’est lorsqu’il dit ‘on a dû changer de système pour s’adapter à l’adversaire. Mais l’adversaire, en fait, Lens ils proposent ça depuis plus d’un an et demi. Aujourd’hui, on n’a pas vu une subtilité de la part de Franck Haise. Ce qu’a proposé Lens, c’est ce qu’ils proposent chaque semaine et, quand vous êtes le PSG, vous avez quand même analysé Lens avec vos analystes vidéos, se demande l’ancien latéral droit sur le plateau de Canal Plus. Et chercher comment contenir Lens à travers un match en changeant quatre fois de système, c’est ça qui m’interpelle. C’est-à-dire que, s’ils ont analysé Lens, ils savent dès le début du match comment se comporter pour bloquer Lens. Ce n’est pas pendant le match que vous découvrez que Lens joue avec Frankowski et Clauss très très haut. De le voir chercher comme ça pendant tout le match comment il doit bloquer les côtés, c’est ce qui m’inquiète un peu. »