Arrivé cet été en provenance de Naples, Fabian Ruiz a eu un temps d’adaptation en raison de sa préparation estivale tronquée, lui qui était en instance de départ. Mais depuis la rencontre contre Lyon, il enchaîne les titularisations sous le maillot du PSG et monte en puissance. Jimmy Algerino, ancien joueur des Rouge & Bleu, loue les qualités du milieu espagnol.

« Il bonifie le rendement d’un Verratti ou d’un Vitinha«

« Je ne dirais pas pour autant qu’il a gagné sa place, mais c’est une belle découverte. Avec Vitinha, il est celui qui s’est le plus rapidement adapté parmi les recrues. Il amène son élégance, sa technique, sa percussion balle au pied ou ses dédoublements de passes, pour se retrouver sur sa frappe préférentielle, l’enveloppée du pied gauche qu’il utilisait déjà à Naples, souligne l’ancien du PSG pour le site de la Ligue 1. Fabian Ruiz a un gros volume de jeu, il travaille au milieu, bonifie le rendement d’un Verratti ou d’un Vitinha, qui sont beaucoup plus dans un rôle d’agressivité, de harcèlement pour récupérer le ballon. Il met de la densité avec son physique, et il a une indéniable qualité technique. Il peut porter le ballon, échanger avec les attaquants, et puis il ne centre quasiment jamais, il va plutôt frapper ou échanger. »