PSG / Maccabi Haïfa : Les compositions officielles

Pour le compte de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le PSG reçoit – au Parc des Princes – le Maccabi Haïfa. Une rencontre qui peut permettre aux Parisiens de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition.

Pour cette rencontre, Christophe Galtier peut compter sur un groupe quasiment au complet. Danilo Pereira, qui reprendra l’entraînement dimanche est le seul joueur forfait pour cette rencontre entre le PSG et le Maccabi Haïfa. Marco Verratti est lui suspendu. Comme depuis trois matches, le coach du PSG a décidé de s’appuyer sur son système en 4-3-1-2. Pour remplacer le milieu italien, c’est Renato Sanches qui a été choisi. Il est associé à Vitinha et Fabian Ruiz. En défense centrale, Marquinhos est associé à Sergio Ramos. De retour dans le groupe, Presnel Kimpembe est sur le banc, tout comme Nuno Mendes. Juan Bernat et Achraf Hakimi occupent les couloirs. L’attaque est composée de Neymar en 10, et du duo Lionel Messi-Kylian Mbappé.

Feuille de match de PSG / Maccabi Haïfa

5e journée phase de poules de la Ligue des Champions – Parc des Princes – Diffuseur : Canal Plus Foot, RMC Sport 1 Arbitre : Felix Zwayer – Assistants : Marco Achmüller et Stefan Lupp – Quatrième arbitre : Sven Jablonski – VAR : Christian Dingert et Bastian Dankert.