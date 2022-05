Tribune CS – OM / OL

En ouverture de la 35e journée de Ligue 1, le PSG nous a, une fois encore, offert un spectacle assez déroutant. Menant au score à 20 minutes du terme, les Rouge et Bleu se sont finalement faits rattraper par le RC Strasbourg et ont finalement concédé le match nul 3-3. Après des succès du Stade Rennais ou de l’AS Monaco dans le haut du classement, l’affiche de cette journée nous offre un choc assez alléchant entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais.

Voyant ses concurrents se rapprocher, l’OM devra l’emporter afin de sécuriser sa deuxième place à deux journées de la fin du championnat. De son côté, l’OL qui végète à une bien triste 8e position, tentera de proposer un match de qualité face à un ennemi afin de pouvoir rêver à une fin d’exercice intéressante et, pourquoi pas, à une place qualificative pour l’Europa League. Sauver les meubles en somme, même si cela s’annonce très compliqué.

Les XI de départ au stade Vélodrome :

Le XI de l’OM : Lopez – Lirola, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac – Gueye, Kamara, Gerson – Under, Milik, Payet.

Le XI de l’OL : Lopes – Gusto, Boateng, Lukeba, Emerson – Paqueta, Mendes, Aouar – Barcola, Dembélé, Toko-Ekambi.

Une rencontre à commenter ici, entre passionnés, c’est Tribune CS !