Après son match nul face à Manchester United (1-1), Jocelyn Prêcheur compte sur le soutien du Parc des Princes pour qualifier les Parisiennes en phase de groupes de l’UWCL.

Intronisé comme nouveau coach afin de remplacer son père, Gérard Prêcheur, Jocelyn Prêcheur connaît un début d’aventure mitigé sur le banc des Féminines du PSG. Avec une victoire (AS Saint-Etienne), un nul (Manchester United) et une défaite (Olympique Lyonnais), le coach des Parisiennes aura une tâche importante dans les jours à venir : qualifier les Rouge & Bleu pour la phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League.

« Nous avons pêché sur la finition »

Après le match nul en Angleterre face à Manchester United (1-1) en barrage aller de l’UWCL, les Féminines du PSG affronteront les Mancuniennes au Parc des Princes le 18 octobre prochain. Et le coach parisien regrette ce score de parité.

« Au vu de notre temps faible en fin de partie, on peut se dire qu’un match nul n’est pas si mal. Maintenant, quand on regarde l’ensemble du match, je reste un peu frustré. Cette frustration elle vient de la première mi-temps où l’on rentre aux vestiaires sans avoir pris l’avantage. Je pense qu’à ce moment-là, on aurait pu enfoncer le clou et prendre un avantage plus conséquent. Ça reste un match nul, donc ce n’est pas un mauvais résultat mais la frustration est tout de même un peu là. Je trouve qu’on a fait une excellente première mi-temps : le plan de jeu était bon, on a bien joué et on s’est créé énormément d’occasions. Mais nous avons pêché sur la finition, sur ces petits détails qui nous auraient permis de marquer », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le site officiel du club.

Et Jocelyn Prêcheur compte sur le soutien du public parisien pour une qualification pour la suite de la compétition. « Sinon bien sûr qu’il y a du positif, nous avons fait match nul et il nous reste ce match retour au Parc des Princes. Il faut que les supporters soient présents et que le Parc soit derrière nous pour battre Manchester United et assurer cette qualification à la maison. »