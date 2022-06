José Mourinho ne devrait pas être l’entraineur du PSG

Ce samedi après-midi, les rumeurs autour du futur entraîneur du PSG se sont multipliées. Pour remplacer Mauricio Pochettino, les noms de Christophe Galtier, Sergio Conceiçao, Marcelo Gallardo et José Mourinho ont été avancés. Pour ce dernier, la présence de Luis Campos au sein de l’organigramme du club de la capitale aurait relancé une piste qui est un serpent de mer depuis plusieurs années du côté des Rouge & Bleu.

José Mourinho devrait rester à l’AS Roma

Mais selon les informations de Gianluca Di Marzio, le PSG peut oublier la piste menant à l’ancien coach du FC Porto. Sa position au sein du club romain est plus que solide, et aucun signe montre que le vainqueur de l’Europa League Conférence souhaite se séparer de son entraîneur portugais. Du côté de Mourinho, c’est la même chose. « Le club et l’entraîneur travaillent en synergie pour mieux préparer la saison prochaine à tous points de vue, à commencer par le marché des transferts« , indique Di Marzio avant d’assurer que Mourinho sera à 100% l’entraîneur de la Roma la saison prochaine. Son excellente relation avec Luis Campos est indéniable, les deux clubs sont tournés vers d’autres objectifs. Gianluca Di Marzio qui conclut en expliquant que le nom de Christophe est désormais en première ligne du PSG.