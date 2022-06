La fin d’aventure de Pochettino au PSG se précise

Qui sera l’entraîneur du PSG lors de l’exercice 2022-2023 ? Auteur d’une saison décevante avec le club de la capitale, malgré le 10e titre de champion de France glané, Mauricio Pochettino ne devrait pas poursuivre l’aventure avec les Rouge & Bleu, malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023. Mais à un mois de la reprise de l’entraînement (4 juillet), l’officialisation de son départ se fait toujours attendre. Même si depuis plusieurs jours, différents noms sont associés au PSG (Zinedine Zidane, Christophe Galtier, Ruben Amorim, Sérgio Conceição…), le technicien argentin est toujours officiellement l’entraîneur des champions de France en titre.

Mais selon les dernières informations de Fabrizio Romano, le PSG s’apprête à licencier Mauricio Pochettino dans les prochains jours. Cependant, avant de prendre cette décision officielle, une dernière réunion doit avoir lieu entre les différentes parties, rapporte le journaliste italien. Un rendez-vous qui aura lieu lors du retour de Nasser al-Khelaïfi, retenu à Doha ces derniers jours en raison de problèmes personnels selon certains médias.

Fabrizio Romano rapporte également que l’officialisation du départ de Leonardo, directeur sportif du PSG depuis 2019, « sera annoncé très prochainement. » Il sera remplacé par Luis Campos qui occupera un rôle de conseiller sportif au sein l’équipe première. Le Portugais aurait déjà entamé son travail depuis quelques jours afin de renforcer l’effectif parisien.

Paris Saint-Germain are oriented to sacking Mauricio Pochettino in the coming days. One more meeting is needed to make official decision – it will take place once Nasser Al Khelaifi’s back. 🚨🇦🇷 #PSG



Leonardo’s departure will be announced very soon, with Campos set to join PSG. pic.twitter.com/S7JYf5bNuL