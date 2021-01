Après quelques jours de vacances, les joueurs du PSG vont retrouver le chemin de l’entraînement ce dimanche après-midi avec leur nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino. Les Parisiens devront notamment préparer leurs prochaines échéances face à l’AS Saint-Etienne (6 janvier), le Stade Brestois (9 janvier) et le Trophée des Champions face à l’OM (13 janvier). De plus, le club de la capitale devrait récupérer certains joueurs pour les prochaines rencontres (notamment Pablo Sarabia et Mauro Icardi). Et à quelques minutes du début de l’entraînement, les Parisiens ont effectué leur retour au Camp des Loges comme l’ont dévoilé certains journalistes sur leur compte Twitter. Les deux milieux de terrain, Ander Herrera et Danilo Pereira, ont notamment signé quelques autographes aux supporters présents devant le centre d’entraînement. L’ensemble de l’effectif du PSG va découvrir Mauricio Pochettino ainsi que le nouveau staff, qui étaient déjà présents au centre Ooredoo depuis ce matin.