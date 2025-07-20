Jourde : « Je compte tout faire pour aider l’équipe à avoir du succès »

Recrutée par les Féminines du PSG, la milieu de terrain de 20 ans, Florianne Jourde, a affiché ses ambitions dans un entretien au site officiel du club.

Après une saison 2024-2025 très compliquée, les Féminines du PSG veulent repartir sur un nouveau cycle. Ainsi, Paulo César a été officiellement nommé nouvel entraîneur de la section féminine. Et pour apporter de l’expérience à ce groupe, le board parisien a recruté l’internationale espagnole Olga Carmona. Mais les Rouge & Bleu misent aussi sur la jeunesse à l’image du recrutement de Florianne Jourde. La Canadienne de 20 ans a affiché ses ambitions dans un entretien accordé au site officiel du club.

Ce que ça représente d’être une joueuse du PSG

« Je pense que c’est une opportunité grandiose. C’est un rêve pour une jeune joueuse comme moi pour de pouvoir faire ses premiers pas professionnels dans un grand club comme le Paris Saint- Germain. C’est une chance énorme et je suis très, très heureuse de pouvoir être ici. C’est vraiment un très grand honneur. Je suis ravi et maintenant j’ai hâte de commencer sur le terrain et de profiter de cette aventure. »

Connaissais-tu le PSG avant ton arrivée ?

« Oui bien sûr, c’est un très grand club, suivi partout dans le monde, et particulièrement au Québec où il y a beaucoup de Français, donc le club est très suivi. Et puis c’est le plus grand club de France. Donc évidemment, quand on est un petit français ou une Québécoise francophone dans mon cas, c’est le club qu’on regarde et où on rêve de jouer. »

Ses objectifs individuels et collectifs

« Je veux continuer à me développer car je suis encore jeune. Je veux apprendre aux côtés de grandes joueuses et ici il y en a beaucoup. Je joue habituellement milieu de terrain. Je suis une personne très compétitive, je n’aime pas perdre. Je dirais aussi que je suis créative sur le terrain. Je suis gauchère avec un vrai tempérament offensif. J’ai hâte de jouer contre les grandes équipes de Première Ligue. Ça va être un honneur pour moi de commencer et d’essayer ensuite de m’imposer sur le terrain pour aider l’équipe à tout gagner. Je compte tout faire pour aider l’équipe à avoir du succès. »

Son regard sur le Campus PSG

« C’est un centre d’entraînement incroyable. Je pense qu’il n’y en a pas deux comme ça. Évidemment aux États-Unis il y a des très belles infrastructures, mais je trouve qu’ici c’est incroyable. Et puis en plus c’est à Paris, on est vraiment gâté. »