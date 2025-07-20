Moscardo sur son prêt au SC Braga : « J’espère apprendre encore plus »

Après une saison marquée par plusieurs blessures, Gabriel Moscardo espère enfin lancer sa carrière en Europe lors de son prêt au SC Braga.

Auteur d’une saison presque blanche avec le Stade de Reims (10 matches disputés, 1 but), Gabriel Moscardo n’est pas épargné par les blessures depuis le début de sa carrière. De retour à Paris cet été, il n’a pris part à aucun match des Rouge & Bleu durant la Coupe du monde des clubs. Et afin d’emmagasiner de l’expérience, le milieu brésilien va poursuivre sa carrière du côté du SC Braga durant cette saison 2025-2026. Prêté sans option d’achat par les champions d’Europe, le joueur de 19 ans espère apprendre durant cette aventure, comme il l’a expliqué dans un entretien au site officiel du club portugais.

Son sentiment après sa signature au SC Braga

« Je suis très heureux. J’ai vraiment hâte de revêtir ce maillot, d’entrer sur le terrain et de faire ce que j’aime le plus, c’est-à-dire jouer au football. Je veux vraiment être heureux dans ce club. »

Les raisons de sa venue à Braga

« C’est un très bon projet, un club qui grandit beaucoup, l’un des plus grands du Portugal, et c’est quelque chose de spécial pour moi. Maintenant, avec cet entraîneur (Carlos Carvalhal, ndlr), j’espère apprendre encore plus, donner le meilleur de moi-même et, avec mes coéquipiers, aider le club à atteindre ses objectifs. »

Ses nouveaux coéquipiers

« Je connais João Moutinho, qui est un joueur très expérimenté. Je connais également Ricardo Horta, en raison de son importance dans l’équipe. Et, bien sûr, je connais Robson Bambu, qui est mon compatriote. Mais en général, j’ai suivi le SC Braga la saison dernière et je suis très heureux d’être ici. J’ai hâte de faire partie du groupe et d’apprendre à connaître mes coéquipiers, et j’ai très envie d’aller sur le terrain et de gagner. »

Sa discussion avec l’entraîneur

« Oui, c’était très bien. J’ai déjà parlé à l’entraîneur et à toute l’équipe. La conversation a été très agréable, ils m’ont très bien accueilli. Je me suis rendu compte qu’ils ont tous très envie de travailler et de gagner et je m’identifie beaucoup à cela. C’est d’ailleurs ce qui m’a attiré dans ce projet : la victoire ! »

Comment se définit-il en tant que joueur ?

« Je suis un jeune homme très joyeux, qui a envie d’aider ses coéquipiers et de voir les supporters heureux. Sur le terrain, je suis plutôt un milieu défensif, mais j’aime aussi aller de l’avant. Je suis un joueur qui donne tout sur le terrain jusqu’à la dernière minute. »

Ses références

« Ma référence est Casemiro, qui a tout gagné ces dernières années, qui a aussi passé du temps au Portugal et qui y a fait une grande saison (au FC Porto en 2014-2015, ndlr). J’espère suivre ses traces, faire un jour partie de l’équipe nationale brésilienne et remporter de grands championnats européens. J’ai aussi Marquinhos, du PSG et de l’équipe nationale, comme exemple. Ce sont deux références pour moi et j’espère un jour atteindre leur niveau. »