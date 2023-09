Les adieux de Julian Draxler au PSG et ses supporters

Transféré à Al Ahli cet été, Julian Draxler revient une dernière fois sur son passage au Paris Saint-Germain et fait ses adieux à la capitale.

En provenance de Wolfsburg, Julian Draxler arrive au Paris Saint-Germain pour 40 millions d’euros au mercato hivernal 2017. Durant ses quatre saisons dans la capitale, l’international allemand laissera les supporters parisiens sur leur faim. Sans jamais vraiment avoir trouvé le niveau prometteur que les dirigeants du PSG étaient allés chercher, le joueur de 30 ans se livre une dernière fois avec un message plein de remords aux supporters : « Chère famille du PSG, même si les derniers jours et les dernières semaines ont été turbulentes et que j’aurais souhaité une meilleure fin. Dans l’ensemble, je me souviens d’une période merveilleuse à Paris, et c’est ce qui restera avec moi pour toujours. »

Au revoir Paris

Au Paris Saint-Germain, Julian Draxler laissera derrière lui 198 apparitions, 26 buts, 41 passes décisives mais surtout 9 millions d’euros dans les caisses parisiennes. L’attaquant allemand a alors rejoint Marco Verratti en « Qatar Stars League« , pour rejoindre Al Ahli où il s’est engagé pour deux saisons.