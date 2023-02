Julian Nagelsmann se méfie toujours autant du PSG

Ce samedi, le Bayern Munich a parfaitement abordé sa dernière répétition avant de se rendre en terre parisienne pour y affronter le PSG pour le match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et même si les Parisiens affichent un niveau inquiétant, cela ne met apparemment pas beaucoup plus en confiance un Julian Nagelsmann qui se méfie toujours autant de son futur adversaire.

Le Bayern Munich a traversé une passe délicate. Pointés du doigt après trois matches nuls consécutifs en championnats, les hommes de Julian Nagelsmann ont su, depuis, redresser la barre. Ce samedi, par exemple, ils faisaient face à Bochum pour le compte de la 22e journée de Bundesliga. Une rencontre qui a tourné à l’avantage des locaux, score final 3-0.

La Ligue des Champions, une autre compétition

Dans le même temps, le PSG vit une période de tumultes intenses. Face à Monaco, les Rouge et Bleu ont tout simplement sombré, rendant une copie extrêmement préoccupante. Néanmoins, malgré ces deux dynamiques presque contraires, Julian Nagelsmann ne se dit pas spécialement confiant. Présent en conférence de presse au sortir de la victoire des siens, celui-ci a précisé qu’il attendait une motivation renouvelée de la part de ses joueurs, tout en indiquant que les récents résultats du club de la capitale ne signifiaient pas grand-chose selon lui : « Je pense et j’espère qu’il y aura une toute autre motivation ce mardi. (…) On essayera de gagner avec la meilleure prestation possible. Les derniers résultats du PSG ? Cela n’a pas d’importance, c’est une toute autre compétition », a-t-il confié dans des dires relayés par le journaliste Patrick Strasser.