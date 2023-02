Victoire facile du Bayern Munich avant le PSG

Dans deux jours, le PSG et le Bayern Munich vont s’affronter sur la pelouse du Parc des Princes pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Comme les Rouge & Bleu, le club munichois jouait hier. Et cela c’est mieux passé pour les coéquipiers d’Eric Maxim Choupo-Moting.

La rencontre que tous les supporters du PSG et du Bayern Munich approche. Mardi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), les Rouge & Bleu reçoivent les Munichois dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Ce week-end, les deux équipes jouaient une dernière fois avant de s’affronter. Alors que le PSG a sombré sur la pelouse de Monaco (3-1), le Bayern n’a pas eu trop de problèmes contre Bochum à domicile. Privé de Kimmich, suspendu, le club allemand pouvait compter sur la titularisation d’Eric Maxim Choupo-Moting, qui avait manqué quelques séances d’entraînement ces derniers jours. Totalement dominateur contre le 15e de Bundesliga, le Bayern Munich va se procurer plusieurs très belles occasions sans pour autant trouver la faille tout de suite. Il faut attendre la 41e minute pour voir Munich faire sauter le verrou, sur une erreur de la défense de Bochum. Sur un long dégagement vers Muller, le ballon est récupéré par Janko. Mais la passe de ce dernier vers son gardien est trop molle et l’attaquant du Bayern en profite et tente sa chance mais sa frappe mais bute sur le gardien qui était largement sorti de sa surface. Le ballon lui revient dans les pieds, il dribble le portier et marque dans le but vide (1-0, 41e).

Coman buteur

La seconde période est toujours une domination du Bayern Munich, Bochum ne se montrant pas vraiment dangereux. Après plusieurs belles occasions, les Bavarois vont doubler la mise par l’intermédiaire de Kingsley Coman, qui marque quatre minutes seulement après son entrée en jeu. Musiala trouve l’ancien du PSG sur la droite de la surface. Seul, il arme une frappe qui passe sous les jambes du gardien de Bochum (2-0, 64e). Le Bayern va définitivement se mettre à l’abri à un quart d’heure de la fin du match. Gnabry est déséquilibré dans la surface et l’arbitre désigne le point de penalty. L’international allemand se fait justice lui-même et prend à contre pied le gardien adverse pour offrir un large succès au Bayern (3-0, 74e). Le club allemand s’impose et conserve sa première place avec un point d’avance sur l’Union Berlin. Les joueurs de Julian Nagelsmann préparent de la meilleure des manières le déplacement à Paris.