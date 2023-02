Monaco / PSG : ce qu’il faut retenir

Le PSG s’est incliné sur la pelouse du Stade Louis II face à Monaco hier après-midi (3-1) dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Les Parisiens enchaînent une deuxième défaite cette semaine et ne préparent pas au mieux le choc contre le Bayern Munich – au Parc des Princes – pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Avec plusieurs cadres absents et trois titis titulaires, le PSG s’est incliné sur la pelouse de Monaco (3-1) hier après-midi. Rapidement mené au score (1-0, 4e), le club de la capitale a vu Wissam Ben Yedder donner une avance de deux buts aux Monégasques après une grosse erreur d’El Chadaille Bitshiabu après 20 minutes de jeu. Warren Zaïre-Emery a redonné de l’espoir au PSG (2-1, 39e). Un espoir de courte durée puisque Wissam Ben Yedder s’offrait un doublé dans les arrêts de jeu de la première mi-temps (3-1, 45e+2). Les Parisiens n’arriveront pas à revenir dans le match et s’inclinent donc pour la troisième de la saison en Ligue 1. Un score qui aurait pu être plus lourd sans Gianluigi Donnarumma.

Encore un match insipide de la part du PSG

Depuis plusieurs semaines, le PSG nous habitue à une bouillie footballistique. Le match contre Monaco n’a pas dérogé à la règle. Rapidement menés au score, les Parisiens n’ont pas réussi à se montrer dangereux. La seule fois où il y a eu une action construite, Warren Zaïre-Emery a marqué sur une très belle passe de Juan Bernat bien lancé par Carlos Soler. Le PSG ne s’est pas montré dangereux, ne tentant que sept tirs sur l’ensemble de la rencontre, pour deux cadrés. En seconde période, il n’y a eu aucune tentative parisienne ! Les Parisiens n’ont tenté que quatre centres, pour 25% de réussite. Ils affichent aussi un taux très faible de duels gagnés (41,4%) mais également de duels aériens reportés (31,3%). Sans un grand Gianluigi Donnarumma, le PSG serait reparti de Monaco avec une valise.

Gianluigi Donnarumma monstrueux

Ces dernières semaines, Gianlugi Donnarumma était pointé du doigt pour ses performances. Il ne rassurait pas. Mais depuis deux matches, malgré deux défaites du PSG, il a retrouvé son niveau qui lui a permis d’être titulaire à l’AC Milan à l’âge de 16 ans et de côtoyer la sélection italienne assez rapidement. Comme contre Marseille, le meilleur joueur de l’Euro 2020 a été stratosphérique dans ses buts sur la pelouse du Stade Louis II. Il a permis au PSG de ne pas se prendre une rouste par Monaco avec sept arrêts. Des arrêts déterminants dont certains spectaculaires comme sur la tête d’Aguilar à bout portant (14e), son face à face à Golovin qu’il stoppe…de la tête (41e) ou bien encore, son arrêt réflexe sur une déviation de Sergio Ramos (74e) et la dernière action de Minamino (92e). Deux bonnes performances qui le mettent en confiance avant le Bayern Munich. Match durant lequel il sera très certainement fortement sollicité.

Warren Zaïre-Emery surnage

Autre satisfaction de cette rencontre, Warren Zaïre-Emery. Le titi du PSG (16 ans) a été le meilleur joueur de champ côté Rouge & Bleu. Titulaire pour la deuxième fois de la saison en Ligue 1, il a marqué son deuxième but, après celui contre Montpellier il y a 15 jours. Il a amené son abnégation, la fougue de sa jeunesse et a été le seul milieu de terrain qui tentait de jouer vers l’avant. À seulement 16 ans, il est bluffant. Seul buteur du match, il a surnagé dans le marasme proposé par le PSG hier après-midi. Il mériterait d’être titulaire contre le Bayern Munich mardi soir.

Warren Zaïre-Emery a encore montré de belle chose face à Monaco (Image :PSG.fr)

Carlos Soler encore fantomatique

Une nouvelle fois titularisé, Carlos Soler a été dans la continuité de ses prestations depuis son arrivée au PSG, médiocre. L’international espagnol ne semble pas savoir où se placer sur le terrain et il propose très peu de solutions à ses partenaires. Il a encore traversé ce match comme un fantôme. Il a été trop timide avec le ballon, trop fragile dans les duels et incapable de faire des différences. Seule action positive du match, son bon décalage vers Bernat sur le but de Warren Zaïre-Emery. Il va devoir très vite retrouver un bon niveau s’il espère avoir une carrière au PSG.

Le PSG n’y arrive pas contre le Top 5 de la Ligue 1

Leader du championnat avec cinq points d’avance sur Marseille, le PSG a une nouvelle fois pas été à la hauteur dans un match contre ses concurrents directs. Les Parisiens affichent en effet un bilan de trois défaites et une victoire contre le Top 5 de la Ligue 1. Les Parisiens ont battu Marseille (1-0) le 16 octobre dernier et se sont inclinés contre Lens (3-1, 1er janvier), Rennes (1-0, 15 janvier) et donc Monaco (3-1, hier). Ils pourront se rattraper avec le Classico le 26 février puis les réceptions de Rennes (week-end du 19 mars) et Lens (week-end du 16 avril).

Les supporters au rendez-vous

Hier après-midi, le PSG a une nouvelle fois pu compter sur ses supporters au Stade Louis II. Ils étaient plus de 1000 dans le parcage visiteur. Après une protestation de 20 minutes en raison des mauvais résultats des Parisiens ces dernières semaines, ils ont donné de la voix pendant toute la rencontre, même si les Parisiens réalisaient une nouvelle prestation insipide sur le terrain. Les supporters ont tout de même vilipendé les joueurs avec des « mouillez le maillot » entonnés à plusieurs reprises ou bien encore des banderoles. À l’issue du match, Presnel Kimpembe est allé les voir pour leur demander de ne pas lâcher l’équipe dans ce moment clé de la saison. Ils ont applaudi le titi du PSG après son discours.