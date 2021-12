Accord de principe entre le PSG et Di Maria pour une prolongation

En vue de juin prochain, le PSG devra régler plusieurs dossiers concernant d’hypothétiques prolongations. Et outre le cas de Kylian Mbappé, le plus épineux, Angel Di Maria se trouve lui aussi en fin de contrat en juin. Néanmoins, contrairement au numéro 7 francilien, l’avenir de l’international argentin est bien plus fluide. Ainsi, à en croire les informations de RMC, l’ancien mancunien pourrait bientôt rempiler pour une saison supplémentaire, au minimum.

En effet, RMC nous indique que la relation entre la direction du PSG et Angel Di Maria est au beau fixe. Se sentant parfaitement bien au sein de la Ville Lumière, le gaucher de 33 ans est ouvert à une prolongation dans la capitale française. Mieux, toujours selon RMC, la réciproque est vrai et un accord de principe pour continuer l’aventure est d’ores et déjà acté. Si rien n’est encore officiel au niveau des démarches, tout devrait prendre forme dans les mois à venir. Mais la volonté de poursuivre au-delà de juin 2022 est apparemment commune.