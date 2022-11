Le tirage au sort de la Ligue des Champions a eu lieu ce lundi midi. Et ce dernier a offert des belles affiches avec le remake de la finale entre Liverpool et le Real Madrid ou bien encore un Borussia Dortmund-Chelsea. Deuxième de son groupe, le PSG affrontera le Bayern Munich. Oliver Khan, le président du club bavarois s’attend à une superbe confrontation.

Le Bayern Munich a réalisé une phase de poules de Ligue des Champions parfaite avec six victoires en six matches dans le groupe de la mort composé du FC Barcelone, de l’Inter Milan et du Vitoria Plzen. De son côté, le PSG a terminé deuxième en raison d’un nombre plus faible de buts marqués à l’extérieur face au Benfica (6 contre 9). Ce sera le remake du quart de finale de l’édition 2020-2021 remporté par les Rouge & Bleu (2-3/0-1). La saison d’avant, les deux clubs s’étaient affrontés en finale, et c’était le Bayern qui l’avait emporté (1-0). À l’issue du tirage au sort, Oliver Kahn, le président du club bavarois, a expliqué que cette double confrontation était alléchante.

« Les meilleurs joueurs du monde vont s’affronter »

« C’est notre destin de recroiser le PSG. Je pense que c’est un super match en perspective et que les meilleurs joueurs du monde vont s’affronter. Mais c’est dans longtemps car il y a la Coupe du monde avant et c’est très difficile de vous dire dans quel état seront les deux équipes pour ces huitièmes, explique le dirigeant allemand au micro de Canal Plus. La Coupe du Monde avant ce huitième ? La situation est tout à fait nouvelle avec cette Coupe du monde. On ne sait pas comment les joueurs vont gérer ça et dans quelle forme ils seront quand ils reviendront. À nous de gérer tout ça. Va falloir veiller à ce que notre équipe joue au plus haut niveau. Le PSG a une équipe très équilibrée, ils ont des joueurs très expérimentés et de classe mondiale mais nous aussi. On a de très bons joueurs offensifs et on est très solide en défense. Ce sont deux équipes qui sont au sommet du football européen. »

Thomas Muller : « J’ai déjà hâte de disputer ce gros duel «

Attaquant du Bayern Munich, comme à son habitude, a évoqué le tirage de ce huitième de finale contre le PSG. « Paris, une très bonne équipe avec de très bons joueurs. Malheureusement, l’une des deux équipes ne pourra pas rejoindre le tour suivant… Cette fois, pas de au revoir. Déjà, la dernière fois, j’avais beaucoup de respect pour Paris. J’ai déjà hâte de disputer ce gros duel l’année prochaine. »