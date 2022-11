Luis Campos réagit au tirage au sort des huitièmes de finale

Ce midi, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Deuxième de son groupe, le PSG savait qu’il allait tomber sur un gros morceau. Et c’est le Bayern Munich qui affrontera les Rouge & Bleu en février, pour le match aller, et en mars, pour la manche retour.

« Je pense que le tirage au sort c’est ça. On prend un grand club, une grande équipe du foot. Déjà, on est content et fier d’être-là, assure Luis Campos au micro de Canal Plus. Après, il faut profiter de jouer contre une grande équipe et faire la démonstration que le PSG est l’une des meilleures équipes du Monde. Les grandes progressions du Paris Saint-Germain cette saison, c’est que quand on joue en équipe, on est vraiment fort. On a cette envie de le faire, on a cette envie de faire la correction de ce qu’il s’est passé à Lisbonne (la finale, ndlr). Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué cette finale. Et ils ont cette opportunité d’une revanche et de donner une démonstration que l’on n’a pas seulement de la qualité individuelle. On joue très bien cette saison. On est très positif et confiant. On va profiter de ça et premièrement faire un grand match et profité d’être-là dans cette compétition. Bien sûr que notre envie c’est de gagner et passer.«

« On ne sait pas comment les joueurs vont revenir de ce Mondial«

Le conseiller sportif du PSG qui a aussi évoqué l’influence de la Coupe du Monde sur ce huitième de finale. « C’est nouveau. On a un championnat en deux phases, une Ligue des Champions très regroupée. On a joué presque deux matches toutes les semaines. On va rentrer en février après une Coupe du Monde qui se joue dans une période différente. On ne sait pas comment les joueurs vont revenir de ce Mondial. On n’a pas la magie de savoir. Mais si on parle de ce que l’on sent en ce moment, on sent une équipe très positive. Je préfère garder cette image d’une équipe positive, qui se sent bien sur le terrain, qui joue bien. Et je suis sûr qu’en janvier, quand les joueurs seront de retour, on va tout de suite tenter de mettre l’équipe sur le bon chemin parce que l’on a presque tous nos joueurs à la Coupe du Monde. Je pense que les joueurs vont bien se présenter et avec l’ambition de faire un grand championnat. »

Luis Campos qui a aussi été interrogé sur le mercato d’hiver du PSG. « Je pense que le mercato de toutes les équipes du monde va beaucoup dépendre de la Coupe du Monde et de ce qu’il se passe au Mondial. Personne ne peut savoir s’il va y avoir des blessures, qu’est-ce qu’il va se passer. Je pense que ceux qui sont dans cette compétition vont regarder ce qu’il se passe au niveau du mondial. C’est impossible de dire en ce moment qu’est-ce que va être le mercato du PSG comme des autres équipes. »

Pour RMC Sport, le dirigeant du PSG a expliqué avoir échangé avec certains joueurs des statistiques qui plaçaient le Bayern Munich comme adversaire favori en huitième de finale.

« Quand j’ai vu les études de certains mathématiciens, j’ai compris que c’était une forte probabilité, j’en avais parlé avec quelques joueurs après le match à Turin. Ça sera deux grands matches entre deux très grandes équipes du football européen. On est très confiants et positifs. On pourra faire deux grands matches pour passer en quart de finale. Pour nous, c’est une grande opportunité de montrer une bonne démonstration à l’Europe et au monde qu’on est la meilleure équipe au monde. On a un grand coach, de grands joueurs, on joue bien.«