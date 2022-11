Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions a eu lieu ce lundi midi. Deuxième de son groupe en raison d’un plus petit nombre de buts marqués à l’extérieur face au Benfica (6 contre 9), le PSG savait qu’il allait tomber sur une grosse écurie. Et sans surprise, les statistiques en faisant son adversaire le plus probable, c’est le Bayern Munich qui a été désigné comme adversaire des Rouge & Bleu.

Un tirage compliqué pour le PSG mais également pour le Bayern Munich. Dans leur histoire, les deux équipes se sont affrontées à 11 reprises. Et le bilan est de six victoires pour les Franciliens, cinq pour les Bavarois. Ils se sont joués lors de deux des trois dernières éditions de la Ligue des Champions. En 2020, c’était l’affiche de la finale, à Lisbonne, en pleine crise Covid. Et c’était les Allemands qui s’étaient imposés grâce à un but de Kingsley Coman (1-0). Lors de l’édition 2020-2021, le PSG et le Bayern Munich s’étaient affrontés en quart de finale. Lors du match aller, à l’Allianz Arena, le PSG l’avait emporté (2-3) grâce à un doublé de Kylian Mbappé, un but de Marquinhos et une très belle performance de Neymar. Au retour, les Parisiens s’étaient inclinés sur un but d’Eric Maxim Choupo-Moting (0-1). Malgré une égalité parfaite sur les deux rencontres, le PSG était passé en raison de la règle du but à l’extérieur qui compte double, règle qui n’existe plus.

« Ça va être un match difficile »

Hasan Salihamidžic, le directeur sportif du Bayern Munich attend avec impatience avec cette double confrontation avec le PSG. « Ça va être un match difficile pour nous mais ça nous donne vraiment envie de jouer ces matches de Ligue des Champions. Le PSG est évidemment l’une des meilleures équipes du monde avec certains des meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar et tous les autres joueurs, louange le dirigeant bavarois pour RMC Sport. C’est vraiment une équipe formidable. Nous allons faire de notre mieux et nous verrons ce qu’il va se passer.«