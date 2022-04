Marseille a quitté le Parc des Princes avec une défaite contre le PSG (2-1) en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Ce n’a pas été la rencontre que les supporters attendaient entre le premier et le deuxième du championnat. Boubacar Kamara estime que son équipe a fait un bon match.

« Il y a de la déception. On était venu ici avec des intentions. Je pense que l’on a fait un bon match, lance Kamara au micro de Prime Video. En face, il y a des grands joueurs. Ça se joue sur des détails. […]On joue contre une grande équipe. On savait qu’il fallait avoir le ballon contre cette équipe, qui n’aime pas courir. On a essayé de faire ça. Il y a du bon comme du mauvais.«