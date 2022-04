PSG / OM : les notes des Parisiens

Ce dimanche soir, le 102e Classico entre le PSG et l’OM se déroulait dans un Parc des Princes avec ses ultras en grève en conclusion de la 32e journée de Ligue 1. Les Rouge & Bleu avaient pour objectif de s’approcher de leur 10e titre de champion de France avec un succès contre l’ennemi phocéen. À 12 points de leader parisien, les Marseillais voulaient, eux, conforter leur place de dauphin. Pour ce match, Mauricio Pochettino n’avait pas réservé de surprise avec un milieu à trois Danilo Pereira, Marco Verratti et Idrissa Gueye. Performant ces derniers matches, Leo Messi, Kylian Mbappé et Neymar étaient reconduits en attaque.

Dans les premières minutes, on voit un PSG conquérant qui presse haut et met l’OM en difficulté, sans pour autant avoir d’occasion. Les hommes de Jorge Sampaoli sont placés avec 2 lignes de 5 extrêmement compactes. Sur une merveille de passe en hauteur de Marco Verratti, Neymar se jette en extension dans la surface de réparation pour lober Lopez. Les Parisiens mènent au score et c’est mérité. Mais par la suite, les coéquipiers de Messi lèvent le pied et ne proposent plus rien. Sur un corner évitable, Donnarumma commet (une nouvelle) bourde qui profite à Caleta Car qui pousse le ballon dans le but vide après un gros cafouillage. Égalisation dans un Classique qui a sérieusement perdu en intensité. Mais le PSG pousse en fin de mi-temps, multiplie les occasions, inscrit 2 buts hors-jeu par Leo Messi. Après la 2e réalisation refusée, la VAR interpelle l’arbitre principal pour une faute de main de Valentin Rongier. Penalty transformé par Kylian Mbappé !

En deuxième mi-temps, le match sera beaucoup plus haché avec beaucoup de fautes et de cartons de chaque côté. Ce second acte se résumera à une question de centimètres. Après l’heure de jeu, Mbappé pense inscrire un doublé après un beau mouvement de Messi… mais refusé de peu par la VAR. Puis 15 minutes plus tard, Saliba égalise suite à un coup-franc de Payet… après des longues minutes d’attente, l’homme en noir et la VAR annule cette réalisation. Le PSG souffre mais souffle au coup de sifflet final ! Victoire du PSG qui prend 15 points d’avance sur son adversaire du soir et peut être sacré champion ce mercredi sur la pelouse d’Angers !

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Donnarumma 5 – Hakimi 5,5, Marquinhos 6, Kimpembe 5,5, Nuno Mendes 6 – Danilo 5, Verratti 6, Gueye 5 – Messi 6, Mbappé 7, Neymar 7