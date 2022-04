C’est le Jour J. Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le 102e Classico entre le PSG et l’OM se déroule au Parc des Princes, en conclusion de la 32e journée de Ligue 1. Les Rouge & Bleu auront pour objectif de s’approcher de leur 10e titre de champion de France. À 12 points de leader parisien, les Marseillais voudront, eux, conforter leur place de dauphin. Pour ce match, Mauricio Pochettino n’a pas réservé de surprise avec un milieu à trois Danilo Pereira, Marco Verratti et Idrissa Gueye. Performant ces derniers matches, Leo Messi, Kylian Mbappé et Neymar sont reconduits en attaque.

Fil du math

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !

3′ Gros pressing du PSG en ce début de match

4′ Le PSG tente de passer par dessus la défense marseillaise, mais ça manque de précision dans le dernier geste.

7′ Belle défense de Nuno Mendes devant Ünder.

9′ Les Olympiens commencent à mettre le pied sur le ballon mais manque aussi de précision dans le dernier geste

12′ BUTTTTTTTTTTTTT DU PSG DE NEYMARRRRRR (1-0) !!!! Sur une passe au-dessus de la défense de Verratti, Pau Lopez juge mal la trajectoire et le numéro 10 en profite pour tromper du bout du pied le portier marseillais

17′ Carton jaune pour Verratti après avoir stoppé irrégulièrement Guendouzi au milieu de terrain

19′ Quelle occasion pour le PSG !!!!!!! Parti dans la profondeur, Mbappé rate son face à face contre Lopez

21′ Carton jaune pour Gerson après avoir stoppé la contre-attaque rapide du PSG

22′ Messi rate son coup franc, qui passe au-dessus du but de l’OM

26′ Possession stérile de l’OM qui se finit par une passe ratée du pectorale de Payet

29′ Marquinhos dégage un corner un centre marseillais. Un coup de pied arrêté qui ne donne rien

31′ Egalisation de l’OM (1-1). Sur un nouveau corner marseillais, Donnarumma se rate dans sa sortie et Caleta-Car en profite.

33′ Coup franc puissant de Neymar boxé par Lopez

34′ Nouvelle situation pour le PSG. Sur un centre de Marquinhos, Mbappé frôle le ballon de la tête mais sa tentative passe de peu à côté du poteau.

35′ Fébrile, Donnarumma se manque dans sa relance, mais sans conséquence

36′ Carton jaune pour Mendes suite à une faute sur Guendouzi

37′ Belle combinaison entre Neymar et Mbappé sur le côté gauche mais l’international français rate sa frappe dans la surface. Le numéro 7 n’est pas encore pleinement entré dans son match

40′ But refusé pour Messi après un hors-jeu de Mendes. Le Portugais avait réalisé un centre à ras de terre parfait pour l’Argentin. Les Parisiens se procurent de nombreuses occasions mais sont fébriles derrière

43′ Grosse occasion pour Neymar qui bute sur Lopez, mais le Brésilien est signalé hors-jeu

45′ Encore une belle occasion pour le PSG. Mais la frappe de Mbappé est repoussée en corner par la défense marseillaise

45′ Une minute de temps additionnel

45′ La fin de math est animée. Entre un penalty réclamé par les Parisiens, un retour décisif de Marquinhos et un but marqué de Messi mais signalé hors-jeu

45′ LA VAR est utilisée pour un potentiel penalty pour le PSG

45’+1 Penalty pour le PSG. L’arbitre valide après une main de Rongier dans la surface

Feuille de match PSG/OM

32e journée de Ligue 1 – Dimanche 17 avril 2022 à 21h au Parc des Princes – Diffuseur : Prime Vidéo – Arbitre : Letexier – VAR : Willy Delajod et Cyril Gringore – Buts : Neymar (12′), Caleta-Car (31′) – Cartons : Verratti (17′), Gerson (21′), Mendes (36′)