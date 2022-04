Marquinhos ne veut retenir que la victoire lors de ce PSG / OM

Le PSG s’est imposé contre Marseille ce soir dans un match très étrange (2-1). Grâce à ce succès, les Parisiens prennent 15 points d’avance sur leur adversaire du soir. Au micro de Prime Video, Marquinhos a expliqué que le plus important était de repartir avec les trois points.

« On retient la victoire. C’est un match à gagner. Si c’est avec du beau jeu, tant mieux, mais le plus important c’est de gagner face au deuxième du championnat. On n’est pas venu ici pour bien jouer et perdre. On est venu ici pour remporter les trois points. Ce sont toujours trois points en plus contre un concurrent direct. On a montré que l’on a pris le dessus. On ne va rien lâcher. On veut ce titre. L’ambiance ? Je ne m’y attendais pas. C’est un classico. Un classico, pour moi, il faut encourager. Ce n’était pas le moment de faire ça. On les comprend, ils ont leurs arguments. S’ils n’ont pas encore eu leur réponse, il fallait laisser la fierté et l’orgueil de côté. Ils ont choisi. Moi, comme joueur, je ne suis pas d’accord.«