Depuis de nombreuses années, le PSG et ses joueurs viennent en aide aux personnes démunies et en situation de précarité. Si le club de la capitale se montre très actif via sa Fondation PSG, les joueurs soutiennent également via différentes associations. Et depuis quelques temps, le défenseur du PSG, Presnel Kimpembe, a lancé sa propre association – STRONG3R – afin de venir en aide aux enfants de sa région (Beaumont-sur-Oise). Très touché par les récents évènements à Haïti (catastrophes naturelles, crises politique, économique et institutionnelle), pays d’origine de sa mère, le Titi fait également des actions pour venir en aide à l’international.

Ce lundi, l’international français était présent à un gala et s’est associé à Médecins sans frontières pour venir en aide à la population haïtienne. Ainsi, une vente aux enchères a été mis en place (du 1er au 8 novembre) sur la plateforme drouotonline.com avec 39 objets appartenant à des artistes et sportifs, comme les maillots de Kylian Mbappé, Marquinhos ou encore de Karim Benzema et Kevin De Bruyne. Hier soir, certains joueurs du PSG étaient conviés à cette soirée à l’image d’Alexandre Letellier, Thilo Kehrer, Danilo Pereira, Abdou Diallo, Rafinha, Idrissa Gueye et Colin Dagba.