Karabatic : « On s’est battu, mais on a eu trop d’échecs »

Ce dimanche après-midi, le PSG Handball a connu sa première défaite en championnat depuis avril 2021 et 37 victoires consécutives contre Toulouse (35-27). Une troisième défaite en sept matches pour un début de saison très inhabituel des Rouge & Bleu. Un revers qui doit servir pour la suite de la saison estime le capitaine Luka Karabatic.

« Ça a été une journée compliquée. On savait que ce serait difficile, mais on n’a pas réussi à passer cet obstacle, regrette le pivot pour PSG TV. Toulouse a fait un bon match, mais nous, il nous a manqué plusieurs choses à tous les niveaux. On s’est battu, mais on a eu trop d’échecs. On a couru après le score pendant toute la partie, sans réussir à faire basculer le match. Nous sommes déçus, mais il ne faut pas baisser la tête. On sait que le championnat est très relevé. Perdre à Toulouse, ce n’est pas honteux. On va se servir de cette défaite pour aller de l’avant. »

Raul Gonzalez : « Nous n’avons pas su gérer le match »

De son côté, Raul Gonzalez, l’entraîneur du PSG, a tenu à féliciter son adversaire du jour, tout en pointant la mauvaise gestion de la rencontre par son équipe.

« Nous n’avons pas su gérer le match. De son côté, Toulouse a très bien joué et doit être félicité. Ils méritent cette victoire. Nous étions prévenus, parce que nous avions déjà perdu ici en match de préparation. Si on veut gagner le championnat, il faudra monter le niveau. Le mien aussi ! Il faut qu’on retienne les leçons de notre défaite d’aujourd’hui.«