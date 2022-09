La Coupe du Monde va démarrer dans moins de deux mois. Le premier match, Qatar- Equateur se jouera le 20 novembre à 17 heures. Lors de ce mondial, le Brésil est placé parmi les favoris. La Seleçao possède une très belle équipe et notamment un secteur offensif très bien fourni et de très grande qualité. Le leader de cette attaque se nomme Neymar. Auteur d’un début de saison canon avec le PSG (11 buts et 8 passes décisives en 11 matches), il est attendu comme le joueur qui doit amener les Brésiliens à la victoire finale, 22 ans après le dernier sacre (2022). Zico, légende la sélection brésilienne attend beaucoup du numéro 10 parisien.

« Il pourra jouer un Mondial dans ses meilleures conditions physiques«

« Nous devons être optimistes car tous les joueurs de la Seleção jouent dans les plus grands clubs européens et ils ont tous eu du succès là-bas. Tous les grands clubs cherchent à recruter des joueurs brésiliens et en ont dans leur effectif, lance Zico dans des propos relayés par Goal. Le Real Madrid, qui a remporté le plus de fois la Ligue des champions, compte de nombreux joueurs brésiliens dans ses rangs. C’est pour ça que nous devons faire confiance à ces joueurs pour ce qu’ils vont faire avec la Seleção au Qatar. Tout le Brésil attend beaucoup de Neymar pour cette Coupe du monde. Il semble que pour la première fois de sa carrière il pourra jouer un Mondial dans ses meilleures conditions physiques et techniques.«