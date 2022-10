Karchaoui : « Tout faire pour gagner devant nos supporters »

Ce soir (21 heures, chaîne youtube DAZN), les Féminines du PSG reçoivent Chelsea – au Stade Jean Bouin – dans le cadre de la première journée de la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League. Avant cette rencontre, Sakina Karchaoui s’est présenté en conférence de presse. La latérale gauche est impatiente d’en découdre avec le club anglais.

« Quand on débute une compétition comme la Champions League, tout joueur ou joueuse veut jouer. On commence face à une grosse équipe de Chelsea, elles nous connaissent, nous aussi, avec le staff nous avons travaillé sur le plan physique, et sur le plan tactique bien sûr. On sait que ce sera un match difficile à aborder, mais nous sommes confiantes, déterminées et nous allons tout faire pour atteindre l’objectif qui est de gagner. Nous avons un groupe relevé, avec Chelsea et le Real Madrid. Mais nous jouons ce premier match à domicile, devant nos supporters, c’est bien de commencer à la maison avant de partir défier les autres équipes. Nous allons tout faire pour gagner devant nos supporters. »