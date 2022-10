Afin de se renforcer en attaque, le PSG pense déjà à plusieurs profils pour améliorer l’effectif lors des prochains mercatos. Et l’attaquant de l’Atlético de Madrid, João Félix, est un nom qui revient avec insistance ces dernières semaines.

Alors que la fin de contrat (juin 2023) de Lionel Messi approche à grand pas et que l’avenir de Kylian Mbappé est redevenu incertain ces derniers jours, les dirigeants du PSG réfléchissent à plusieurs possibilités pour renforcer le groupe de Christophe Galtier. Et comme rapporté par le journaliste brésilien il y a quelques jours, Bruno Andrade, l’attaquant de l’Atlético de Madrid, João Félix, souhaiterait quitter le club espagnol. Encore sous contrat jusqu’en 2026, l’international portugais entretient une relation compliquée avec son coach, Diego Simeone, et aurait demandé son départ cet hiver, ou au plus tard lors du mercato estival 2023, comme le rapporte AS ce jeudi.

Trois clubs, dont le PSG, intéressés par Joao Felix

Face à cette situation, le quotidien madrilène rapporte que trois clubs seraient intéressés par le Portugais de 22 ans, qui possède une clause libératoire de 350M€ : le PSG, le Bayern Munich et un club de Premier League qui pourrait être Manchester United. Recruté en 2019 pour être l’arme offensive numéro une des Colchoneros, João Felix a déçu et est aujourd’hui cinquième dans la hiérarchie des attaquants. De plus, depuis le retour de la trêve internationale, l’ancien du SL Benfica a seulement disputé 37 minutes lors des six matches de l’Atlético. Ainsi, le joueur (qui peut jouer ailier gauche, second attaquant ou à la pointe de l’attaque) souhaiterait vivre une nouvelle aventure. Et selon AS, le PSG « est déjà en contact avec l’entourage proche du Portugais afin de trouver une formule pour l’emmener en France au mercato d’hiver. » Cependant, cette option reste complexe. En effet, le club espagnol espère profiter de la Coupe du monde pour que son joueur fasse une bonne compétition avec le Portugal et ainsi envisager un avenir au sein des champions d’Espagne 2021 ou au pire une meilleure vente à l’été 2023.

Déjà intéressés par le passé, le PSG et le Bayern Munich avaient fait face aux refus de l’Atlético de Madrid. Mais avec sa situation actuelle, le joueur de 22 ans aimerait quitter dès janvier la formation madrilène. Même si l’Atlético de Madrid n’aurait pas pour objectif de céder son international portugais cet hiver, « il n’est pas exclu que l’accord se termine sous la formule d’un prêt en janvier avec une obligatoire d’achat pour l’été prochain », conclut le journal espagnol.

Statistiques 2022-2023 de João Felix*

Liga : 9 matches disputés (442 minutes) – 3 passes décisives

: 9 matches disputés (442 minutes) – 3 passes décisives Ligue des champions : 3 matches disputés (154 minutes)

*Source : Transfermarkt