Katoto a fait son choix concernant son avenir

Dans ce mercato estival 2022, le dossier Katoto peut faire penser à celui de Mbappé. En fin de contrat avec son club formateur, la meilleure buteuse de l’histoire du PSG a un choix à faire entre poursuivre l’aventure en Rouge & Bleu, ou prendre son envol. Le choix est fait. En marge de la préparation pour l’Euro féminin (du 6 juillet au 31 juillet), la joueuse du Paris Saint-Germain a accordé un entretien à nos confrères du journal Le Parisien à Clairefontaine. Marie-Antoinette Katoto assure que « franchement ça va … tout est fini« . Si elle affirme que le choix est fait, elle ne l’a pour autant pas annoncé, mais le parallèle avec le dossier Mbappé peut se poursuivre quand on lit sa réponse : « Ce sera annoncé bientôt. Je ne regrette pas mon choix, je pense que c’est le meilleur, le meilleur pour moi surtout. Pour une fois j’ai pensé à moi et à moi toute seule« .

« J’ai eu les réponses »

De nombreux détails des négociations entre Katoto et le PSG ont été dévoilés dans la presse, notamment les exigences qu’avait la joueuse pour pouvoir prolonger : « Ça fait déjà des années que certaines choses devaient se mettre en place. (sourire) Vous aurez bientôt la réponse de savoir si ça s’est mis en place ou pas… C’est un tout, on a bien discuté. On s’est dit les choses. J’ai eu les réponses« .

La native de Colombes (92), est ensuite revenu sur les prétendants qui se sont présentés à elle : « Je pense que j’arrive à l’âge de la maturité. J’arrive à l’âge où j’ai appris à faire passer mon esprit avant mes émotions. J’ai beaucoup discuté. J’ai jamais autant parlé de ma vie, je crois, cette année, avec plusieurs clubs. Je les ai tous remerciés pour l’attention. J’espère que les échanges ont été corrects. Je pense qu’ils ont été corrects et dans le respect et c’est vraiment ce que j’ai aimé malgré tout. Il y aura des déçus, il y aura des heureux. Après j’ai un métier qui est ma passion, j’ai de la chance. Et je veux vraiment être heureuse et jouer au football« .

A 23 ans, elle assure qu’avoir fait son choix est un poids en moins pour elle : « Dire non ça serait le contraire. C’est relaxant. C’est une bonne chose pour moi. Même si ça va toujours hein (rires)« . Un feuilleton qui devrait prendre fin d’ici peu … .