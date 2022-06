Le PSG entre dans une nouvelle ère, et la formation est un point important de celle-ci. C’est en ce sens, que dans son récent entretien dans les colonnes du Parisien, le président Nasser Al-Khelaïfi a déclaré : « Nous allons construire le meilleur centre sportif de la planète pour accueillir et trouver le futur Mbappé et pour former les meilleurs joueurs de la région parisienne et de France. C’est notre objectif« . Et comme tous les ans, le Paris Saint-Germain, intègre des jeunes, générations après générations dans son centre de formation. Ce dernier, classé premier par la Fédération Française de Football, accueille pour la saison 2022-2023, quinze joueurs de la génération 2007, qui suivront le triple projet (sportif, scolaire et éducatif) à partir du 20 juillet prochain. Sur son site officiel, le PSG écrit : « Le club félicite cette nouvelle génération de jeunes talents et souhaite à chacun d’entre eux beaucoup de réussite au sein de la formation parisienne« .

Liste des joueurs de la génération 2007 qui intègre le centre de formation du PSG

Yanis Bastaraud, Oumar Camara, Noah Cousin, Ibrahima Diaby, Vainqueur Diyinu Nzinga, Joane Kouakou Gadou, Daniel Marques, Noah Nsoki, Quentin Ndjantou Mbitcha, Djamy Olax, Chams Soule, Bocar Sy, Axel Tape, Abdou Fanne Drame et Isaac Mensah.