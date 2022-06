À la manière d’un Kylian Mbappé, Marie-Antoinette Katoto installe le doute sur son avenir. Pour savoir si l’attaquante du PSG va quitter ou prolonger au sein du navire parisien, il faudra encore être patient. La sélectionneuse de l’Équipe de France féminine Corinne Diacre avait pourtant confirmé que l’avenir de la joueuse serait réglée avant le début de la préparation des Bleues pour l’Euro. Sauf que les joueuses de l’EDF ont déjà foulé les terrains d’entraînement aujourd’hui et que Katoto n’est toujours pas fixée. Selon Le Parisien, la numéro 9 parisienne « hésite encore entre partir ou rester ».

L’OL et le FC Barcelone sur le coup

Comme avec Mbappé, le PSG fait tout son possible pour conserver Katoto dans ses rangs. Mais le dossier semble semé d’embûches puisque deux autres clubs sont intéressés par la joueuse de 23 ans : l’OL et le FC Barcelone. Selon Le Parisien, le Barça a noué des contacts avec l’entourage de Katoto juste après la finale de la Ligue des Champions. Mais le club catalan ne serait pas en capacité d’offrir un salaire suffisant à la joueuse. Toujours selon le média français, l’OL serait en position de force. Les discussions dateraient depuis plusieurs semaines et Jean-Michel Aulas pourrait sortir le gros chèque pour attirer la star parisienne.

Le club de la capitale s’active en coulisse avec Antero Henrique à la manoeuvre. Leonardo avait déjà organisé une réunion pour évoquer l’avenir de la joueuse mais c’est finalement le Portugais qui reprend ce dossier. Ce dernier doit rencontrer son entourage dans les prochains jours, selon Le Parisien. En revanche, beaucoup d’éléments ne penchent pas en la faveur des Rouge & Bleu. Déjà parce que les échanges avec Ulrich Ramé, le manager général, sont inexistants, mais aussi parce que le « presque » départ de Didier Ollé-Nicole entretient une certaine incertitude autour du projet parisien.

Katoto veut un projet sportif clair

Marie-Antoinette Katoto veut des garanties de la part du club. Elle souhaite des évolutions dans l’organigramme et un projet stable, peut-on lire dans Le Parisien. Le journal confirme également que la prolongation de l’attaquante ne dépend absolument pas de l’argent. Pour rappel, l’Équipe de France féminine jouera son premier match de l’Euro en Angleterre face à l’Italie le 10 juillet. Que ce soit du côté de l’entourage de Katoto ou de Corine Diacre, on souhaite que la situation se règle avant la fin du mois, afin que la parisienne puisse se concentrer pleinement sur la compétition.