Meilleure buteuse de l’histoire du PSG, Marie-Antoinette Katoto arrive en fin de contrat avec son club formateur. La meilleure joueuse de la saison de D1 Arkema ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Mais elle a une date butoir pour prendre sa décision, le début de l’Euro Féminin le 6 juillet, le 10 pour le premier match de l’Equipe de France.

Katoto sans langue de bois

À quelques semaines de démarrer le championnat d’Europe des nations, Marie Antoinette Katoto devrait bientôt annoncer son choix pour son avenir, à la manière d’un Kylian Mbappé. Interrogée par RMC Sport, la joueuse parisienne s’est exprimée sans filtre sur sa situation au PSG et surtout sur son futur. Pour cette dernière, les choses doivent clairement changer au sein du club de la capitale… sinon elle devrait plier bagage.

« La comparaison avec Mbappé ? Ça me fait rire… On se connait depuis petits avec Kylian. C’est un très grand joueur. Je l’ai vu évoluer. Je suis très contente. Il va beaucoup progresser. Il n’est pas au bout. Je lui souhaite tout le meilleur. C’est vraiment un champion. Quant à la comparaison, c’est normal. Kylian fait parler. On a eu une très bonne formation à l’INF Clairefontaine avec Monsieur Prêcheur qui nous a bien formées, bien appris les bases. On a gardé tout ça et on a su progresser d’année en année.

Être au centre du projet ? Ça je l’ai compris au fur et à mesure des années. Est-ce qu’ils sont vraiment prêts à le faire ? C’est à eux de voir, à eux de décider. J’ai toujours voulu le bien du Paris Saint-Germain même si certains peuvent penser que c’est comme si ou comme ça. Je veux toujours le bonheur de mes coéquipières, du staff, des salariés. Beaucoup de salariés m’ont dit : « merci Marie. » Je remercie aussi mes proches parce que ça a été très compliqué. Je suis une femme très patiente mais franchement ça a été dur de patienter. Après, quoiqu’il arrive, je jouerai au football. Je serai heureuse. Cela reste du foot, il ne faut pas l’oublier. Ça fait partie de la vie.

Le moment clé pour du changement ? C’est le moment où jamais. Cela fait dix ans que les Qataris sont arrivés. Si au bout de dix ans ça ne marche pas, c’est qu’il y a quelque chose qu’il faut changer. Il faut se remettre en question, faire évoluer. C’est tout ce que je souhaite au PSG qui est un beau club. Qui a tout pour lui.«