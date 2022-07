Rabesandratana et le choix du cœur de Marie-Antoinette Katoto

C’était la très bonne nouvelle de ce vendredi côté PSG, initialement en fin de contrat le 30 juin dernier, Marie-Antoinette Katoto était annoncée sur le départ avec grande insistance. La titi parisienne se trouvait, en effet, en désaccord avec sa direction et la peur d’être arrivé à un point de non-retour était bien présente. Mais finalement, le club de la capitale est parvenu à inverser la tendance et à prolonger sa meilleure joueuse pour trois ans supplémentaires. Présent sur les ondes de France Bleu Paris, Éric Rabesandratana est revenu sur cette excellente nouvelle.

« Elle a choisi le PSG, son club de cœur »

« Trois ans de prolongation donc. On attendait sa décision. On le pressentait, mais on voulait avoir la certitude. Elle s’est donc réengagée avec le PSG, son club de cœur. Elle est arrivée à l’âge de 10 ans à Paris. Elle a fait, pour l’heure, toute sa carrière à Paris. Elle aura le temps de connaître autre chose. Mais là, elle a choisi le PSG. C’est une très bonne chose. Maintenant, le but sera de bien l’entourer. Le but, aussi, sera d’aller chercher les Lyonnaises. »