Le PSG pourrait libérer Rafinha dès cet été

Un chantier bien compliqué pour la nouvelle direction sportive du PSG : le dégraissage de l’effectif. Si la tâche s’annonce difficile, elle pourrait commencer à se décanter notamment avec le dossier Rafinha. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023, le Brésilien a fini la saison passée en prêt du côté de la Real Sociedad avec 20 matchs au compteur de janvier à mai. Un passage qui aurait convaincu les dirigeants du club de Liga, puisque ces derniers lorgnent le milieu de terrain de 29 ans afin de s’en attacher les services définitivement. Une idée à laquelle le Paris Saint-Germain ne s’opposera pas et bien au contraire. C’est en ce sens que le club de la capitale pourrait libérer Rafinha de sa dernière année de contrat afin qu’il puisse s’engager où il le souhaite librement selon Mundo Deportivo. Une façon pour les dirigeants Rouge & Bleu de dégraisser, pour le joueur de trouver un point de chute, et pour la Real Sociedad de récupérer un joueur désiré.

La Real Sociedad, comme un évidence

S’il a su convaincre de l’autre côté des Pyrénées, Rafinha pourrait enfin trouver une place importante dans un vestiaire. A 29 ans, il est à un tournant de sa carrière, et le moment est venu pour lui de trouver du temps de jeu de manière régulière. Libéré de sa dernière année de contrat, il pourra ainsi négocier son salaire et une prime à la signature comme bon lui semble. Dans ce deal, on pourrait penser que le PSG serait lésé, mais le club de la capitale aurait intégré un pourcentage à la revente pour un éventuel transfert selon Mundo Deportivo.

De son côté, Kike Marin, journaliste pour El Confidencial, affirme que : « Sauf retournement de situation, Rafinha reviendra à la Real Sociedad. Le PSG l’a libéré et l’offre de la Real Sociedad est la meilleure sur la table« .

Salvo giro de última hora, @Rafinha volverá a la @RealSociedad ‼️ El PSG le deja irse libre y la oferta de la Real es la mejor que tiene. Tras el fichaje de @MohamedAliCho1 y el inminente de Brais Méndez, faltaría cerrar un delantero…👌 @FabrizioRomano pic.twitter.com/kOcv6DJrWq — Kike Marin** (@Kike_Marin_) July 4, 2022

Dans l’attente des décisions qui ne devraient pas tarder à tomber concernant son avenir, Rafinha était bien présent aujourd’hui au Camp des Loges pour les tests médicaux de la reprise.