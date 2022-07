Hier, Marie-Antoinette Katoto a mis fin au suspens sur son avenir. En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, l’attaquante (23 ans) a décidé de poursuivre l’aventure pour trois ans – soit jusqu’en juin 2025 – avec son club formateur. Vendredi soir, elle était titulaire lors de la large victoire de l’Equipe de France en match de préparation à l’Euro contre le Vietnam (7-0). La meilleure buteuse de l’histoire des Rouge & Bleu a marqué un but, sa coéquipière au PSG – Kadidiatou Diani – s’offrant elle un doublé. Autre parisienne qui a joué hier, Sandy Baltimore (entrée en jeu à la 61e). À l’issue de cette rencontre, Katoto est revenu sur sa prolongation de contrat et ce qui l’avait poussé à faire ce choix.

Katoto heureuse et fier de prolonger au PSG

« On a beaucoup discuté avec le PSG. Je ne peux pas tout vous dire mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Je pense que l’on est sur le même chemin. Je suis très heureuse, très fier, indique la titi parisienne dans des propos relayés par RMC Sport. Ça a été long, ça a été de très bons échanges et je pense que ça sera bénéfique pour tout le club. […] C’est un club très ambitieux, ça l’est toujours et cela va le rester. Après, je pense qu’il y avait certains réglages à faire et ils ont été faits. Après, il va falloir du temps pour que tout se mette en place que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Comme je l’ai dit, c’est un grand club qui a tout pour. Il fallait juste se mettre sur le droit chemin.«