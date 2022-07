Revue de Presse PSG : Galtier, Neymar, Kimpembe, Katoto…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 2 juillet 2022. Galtier qui arrive… mais seulement pour 2 saisons, les avenirs de Neymar et Kimpembe, la prolongation de Marie-Antoinette Katoto…

L’Équipe revient sur le cas de Christophe Galtier et explique que sa venue est “actée suite à l’accord à l’amiable trouvé avec Mauricio Pochettino ce jeudi.” Néanmoins le technicien français n’a toujours pas signé son nouveau contrat. En effet “les différentes parties ont préféré attendre de finaliser le premier dossier (Pochettino) avant de passer au second (Galtier).” Il sera donc intronisé officiellement comme coach parisien ce début de semaine prochaine. Par ailleurs, le coach de 55 ans s’engagera pour deux saisons, et non trois comme il était indiqué ces derniers jours. Ce dernier aurait décidé d’enlever la troisième année optionnelle de son contrat. Si son programme de reprise “n’est pas encore définitivement calé pour le moment”, Galtier pourrait être présente à la presse en conférence de presse mardi après-midi ou mercredi. Le quotidien sportif écrit que la journée de lundi sera traditionnellement consacrée “à une prise de contact et à des tests physiques et médicaux, qui s’étendront jusqu’à mardi. L’Équipe dévoile une grosse partie du staff qui accompagnera le prochain entraîneur du PSG avec entre autres Thierry Oleksiak et Joao Sacramento comme adjoints, Pedro Gomez Piqueras comme préparateur physique, Isidre Ramon comme analyste vidéo.

Le journal sportif évoque le fait que l’année supplémentaire dans le contrat de Neymar a été activée ce 1er juillet. Le Brésilien a donc l’occasion de poursuivre son aventure jusqu’en 2027. Le numéro 10 Auriverde peut donc écrire une histoire d’au moins une décennie avec le Paris Saint-Germain. Selon L’Equipe, l’entourage du joueur se dit convaincu qu’il « réalisera l’une des plus belle saison de sa carrière ». Toujours en privé, Neymar se dit prêt à relever tous les défis sur son chemin, avec la sélection brésilienne, et le PSG et est motivé à tout remporter sur la scene nationale, continentale et mondiale !

De son côté, Le Parisien confirme que Neymar a activé sa clause lui permettant de prolonger automatiquement son contrat d’une année supplémentaire. Ainsi, le numéro 10 des Rouge & Bleu est désormais lié aux champions de France pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2027. « Une extension qu’il était le seul à pouvoir décider, le club n’ayant aucun pouvoir sur cette option négociée au moment de sa prolongation de trois ans l’an dernier », rappelle LP. Cependant, cette extension de contrat ne lui garantit pas un avenir certain au PSG lors de ce mercato estival. Même s’il n’a pas demandé à partir pour le moment, l’international brésilien « ne se sent plus autant à l’aise au PSG », notamment après la récente sortie du président, Nasser al-Khelaïfi. Et afin de mettre fin au « bling-bling » et lancer une nouvelle ère, le board parisien serait ouvert à un départ du joueur de 30 ans.

Le journal local consacre tout un article à Presnel Kimpembe et présente des informations contradictoires à ce qu’on a pu entendre à droite – à gauche. En effet ces derniers affirment que le champion du monde 2018 n’a pas été placé sur la liste des transferts, et qu’il serait apprécié par le nouveau duo à la tête du sportif au PSG : Galtier – Campos. En vacances jusqu’au 11 juillet, le numéro 3 parisien n’aurait toujours pas rencontré ses nouveaux dirigeants afin de connaître le rôle qui lui sera alloué dans ce nouveau projet. Celui qui devra faire face à la concurrence de Marquinhos, le potentiel retour de Sergio Ramos et la possible arrivée de Milan Skriniar, devra faire part d’un engagement total sur et en dehors du terrain. Apprécié par le PSG, qui souhaite le conserver, l’aventure du titi parisien avec son club formateur devrait donc se poursuivre,, sauf avis contraire du joueur lui-même. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2024, Presnel Kimpembe ne manque pas de prétendants. Trois clubs sont sur le dossier. Selon les informations du Parisien, Thomas Tuchel, son ancien coach sous le maillot Rouge & Bleu, apprécie particulièrement « Presko » et ne serait pas contre l’idée de le faire venir du côté de Chelsea. La Juventus Turin ainsi que l’Atletico Madrid sont sur leurs gardes également en cas de nécessité. Le quotidien français ajoute par ailleurs que, avant de recruter David Alaba libre à l’été 2021, le Real Madrid s’était positionné auprès de l’entourage de Kimpembe afin de se renseigner.

“Le joyau reste” c’est comme cela que Le Parisien s’enthousiasme de la prolongation de Mari-Antoinette Katoto au PSG jusqu’en 2025. Pourtant l’OL aura tout tenté pour récupérer l’internationale française et n’attendait qu’une chose : un faux pas de la direction Roge & Bleu et les affaiblir en se séparant de Katoto. Antérieur Henrique a eu un rôle important dans les négociations de l’attaquant et la promesse des nombreux changements à venir au sein de la direction sportive chez les féminines. Elle pourrait aussi être payée 600 000€ brut annuel avec ce nouveau contrat. Au poste d’entraîneur, Didier Olle-Nicole devrait quitter le PSG et il pourrait être remplacé par Gérard Prêcheur, ancien coach de l’OL.