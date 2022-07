Le PSG dans la course pour Nicolo Zaniolo ?

Cet été, le PSG voudra se renforcer. Pour cela, le club de la capitale a pisté plusieurs postes. Les Parisiens voudront trouver un remplaçant à Angel Di Maria, qui a quitté le club libre de tout contrat. Ce samedi, le Corriere dello Sport explique que le PSG serait prêt à entrer dans le dossier Nicolo Zaniolo. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec la Roma, le milieu offensif (23 ans) devrait quitter l’équipe de José Mourinho cet été.

La Juventus en avance dans ce dossier

Selon le quotidien sportif transalpin, le PSG serait tenté par l’international italien et pourrait entrer dans la course à sa signature. Les Rouge & Bleu seraient alors en concurrence avec l’AC Milan et la Juventus Turin. Le Corriere indique tout de même que Nicolo Zaniolo aurait une préférence pour son avenir, rester en Serie A. Et le favori dans ce dossier se nommerait la Juventus. La Vieille Dame pourrait rafler la mise avec un prêt payant de 10 millions d’euros et une obligation d’achat à la fin de saison qui s’élèverait à 40 millions d’euros.