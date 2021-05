Kean a réaffirmé sa volonté de rester au PSG, la piste Donnarumma évoquée (Desfarges)

Moise Kean poursuivra-t-il l’aventure avec le PSG ? Prêté sans option d’achat par Everton lors de la saison 2020-2021, l’international italien a convaincu au sein du club de la capitale (17 buts) et désire prolonger son expérience avec le maillot parisien . De leur côté, les Rouge et Bleu souhaitent également le conserver mais devront négocier avec le club anglais, qui se montre gourmand dans ce dossier. Et selon les informations de l’ancien journaliste de RMC Sport et la chaîne Téléfoot – Saber Desfarges – le directeur sportif du PSG, Leonardo, et l’agent du joueur, Mino Raiola, se sont rencontrés la semaine passée à Paris. Le joueur de 21 ans était également présent lors de cette réunion “pour réaffirmer sa volonté de rester au PSG.” Outre Moise Kean, le dossier Gianluigi Donnarumma (également représenté par Mino Raiola) a été au centre des discussions, a indiqué le journaliste via son compte Twitter. Pour rappel, le portier de 22 ans est en fin de contrat avec l’AC Milan en juin prochain et serait également dans le viseur du FC Barcelone et de la Juventus Turin.

Statistiques 2020-2021 de Moise Kean