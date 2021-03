Kean : “C’était important pour prendre la confiance”

Ce mercredi, le PSG s’est imposé face au LOSC (3-0) et s’est qualifié pour les quarts de finale de Coupe de France. Les Rouge et Bleu ont pu compter sur un grand Keylor Navas et un doublé de Kylian Mbappé. Ce match a également été marqué par le retour de Moise Kean à la compétition, après une absence d’une dizaine de jours en raison de la Covid-19. Via le site officiel du PSG, l’international italien – qui a joué 79 minutes lors de ce match – est revenu sur la performance des Parisiens.

“C’était important pour prendre la confiance, continuer à progresser comme on le fait toujours. Là, on passe au match de dimanche (face à l’OL en Ligue 1), qui sera un grand match avant de rejoindre les équipes nationales. Mais là on ne pense qu’à faire un bon résultat pour la tête du classement. Mon absence ? Oui ce n’était pas facile mais je vais reprendre la confiance jour après jour avec les entraînements et les matches et ce sera une bonne chose”, a souligné Moise Kean sur le site officiel du club.