Pochettino : “Navas fait partie des meilleurs du monde”

Le PSG s’est imposé face au LOSC (3-0) en huitième de finale de Coupe de France grâce à des belles prestations de Kylian Mbappé et Keylor Navas. Les Parisiens sont désormais tournés vers le prochain choc en Ligue 1 face à l’Olympique Lyonnais ce dimanche soir à 21h. Après la victoire face au LOSC, l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, est revenu sur la prestation parisienne, via le site officiel du PSG et en conférence de presse d’après-match dans des propos rapportés par le journaliste de RMC, Loïc Tanzi.

La blessure de Mauro Icardi et la prestation de Navas

Pochettino : “On va analyser demain mais ça ne paraît pas important pour Mauro. On l’a sorti par précaution. Navas ? Je ne peux pas parler du passé des gardiens ici, mais Keylor fait partie des meilleurs du monde. Il est important et décisif pour nous, ce soir, face à Barcelone…”

La prestation face au LOSC

Pochettino : “Bien sûr, je suis très content de la performance et de l’état d’esprit de l’équipe. C’est vraiment à mettre au crédit des joueurs et je tiens à les féliciter, mais aussi leurs familles parce que les derniers jours ont été très éprouvants pour tout le monde. On a tous été touché par ce qui est arrivé à Marqui et Angel. Ça a vraiment touché le groupe et c’est ce que je veux féliciter l’équipe, les joueurs et les familles qui souffrent autour d’eux. Je suis si heureux, je pense que nous avons pleinement mérité de passer en quarts de finale et dans ces circonstances difficiles, je suis heureux pour le 3-0.”

Le prochain match face au LOSC, le 3 avril prochain

Pochettino : “Le 3 avril,, ce sera une autre approche, une autre compétition. Il y a Lyon dimanche puis deux semaines ensuite, il faudra recharger les batteries, après ces deux premiers mois de folie.”