Galtier : “On ne peut pas rivaliser avec le PSG en ne jouant qu’une période”

Avant le choc de Ligue 1 le 3 avril prochain, le PSG et le LOSC se sont rencontrés ce mercredi en huitièmes de finale de Coupe de France. Les Parisiens ont remporté largement au score (3-0) lors de cette première rencontre entre les deux formations. Les Rouge et Bleu ont notamment pu compter sur un grand Keylor Navas dans les buts (noté 9 /10 par la rédaction de CS). Après le match, l’entraîneur du LOSC, Christophe Galtier, a regretté la première période de son équipe, dans des propos rapporté par le site officiel lillois.

“On est éliminés, c’est un score qui peut paraitre sévère mais il y a beaucoup de frustration car notre première période a été timide. Même si nous avons eu la première situation pour ouvrir le score puis égaliser, nous les avons trop regardés jouer. On est menés sévèrement par deux buts d’écart à la mi-temps. Ça a été beaucoup mieux en seconde période mais à la sortie, nous n’avons pas réussi à marquer ce but qui les aurait fait douter”, a commenté Christophe Galtier après ce huitième de finale de Coupe de France. “Ce n’était pas le plan de jeu, ce que nous voulions, c’était jouer notre football. Je crois que sur un plan physique, nous pouvions rivaliser sur la durée du match. C’est une leçon qu’il faudra retenir pour l’avenir. Nous n’avons pas fait un match de coupe. Sur la totalité du match, il manque 45 minutes où on doit être dans un autre niveau pour rivaliser avec ce genre d’adversaire. Y avait-il une crainte par rapport à l’adversaire ? Je ne sais pas, je poserai la question à mes joueurs. Je le montrerai lors du debriefing du match. On ne peut pas rivaliser avec le PSG en ne jouant qu’une période.”