Le PSG reçoit ce soir Brest dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1 (21 heures, Canal Plus). Les Rouge & Bleu restent sur six victoires d’affilée contre le promu brestois. Paris reste même sur 18 matches sans défaite contre les Brestois. Remontés la saison dernière, les Bretons n’avaient pas joué au Parc des Princes en raison de l’arrêt du championnat dû à la pandémie du Coronavirus comme le rapporte le PSG sur son site internet. La dernière fois que Brest a foulé la pelouse du Parc des Princes, c’était le 18 mai 2013 (3-1) lors des adieux de David Beckham. Le PSG a joué 34 matches contre Brest pour 18 victoires, 12 nuls et 4 défaites. Le PSG reste sur 12 matches sans défaites contre Brest au Parc (8 victoires, 4 nuls). Les premiers matches de l’année de Ligue 1 à domicile sont souvent prolifiques en buts ces dernières années. Le PSG a ainsi marqué 8 buts à Dijon (le 17/01/2018, 8-0), 9 à Guingamp (19 janvier 2021) avant de réaliser un match nul prolifique en 2020 face à Monaco (3-3, le 12/01/2020).Très en forme depuis son arrivée au PSG, Moise Kean reste sur 6 buts lors de ses 6 derniers matches de Ligue 1. Il reste d’ailleurs sur 3 buts en 4 matches de Ligue 1. Enfin, Julian Draxler, qui a joué son 150e match avec les Rouge & Bleu contre Saint-Etienne, pourrait jouer ce soir son 100e match en Ligue 1.