Kean : « Le PSG, le meilleur moment de ma carrière »

Moise Kean a passé une seule saison sous le maillot du PSG. Mais cette saison l’a fortement marqué. Il estime que c’est le meilleur moment de sa carrière.

Lors de la saison 2020-2021, Moïse Kean a rejoint le PSG sous la forme d’un prêt en provenance d’Everton. L’international italien a brillé sous le maillot Rouge & Bleu. En 41 matches toutes compétitions confondues, il a marqué 17 buts et délivré une passe décisive. À l’issue de la saison, il était revenu dans le club anglais avant d’être prêté à la Juventus, son club formateur. Même s’il n’a passé qu’un an au sein du club de la capitale, il ne garde que de bons souvenirs.

« J’ai passé de tellement bons moments à Paris »

« Paris est comme une maison pour moi. Même quand j’étais plus jeune, je venais ici parce que j’y ai de la famille. Je me sens toujours chez moi ici. Quand j’étais au PSG, ça me donnait encore plus de motivation pour jouer ici. J’ai passé de tellement bons moments à Paris. C’est probablement ce qui m’a aidé à faire des bonnes choses ici, souligne l’attaquant dans une interview accordée à Views. Mes coéquipiers, le staff, je peux me sacrifier pour eux. C’est quelque chose que je n’oublierai jamais. Ma saison au PSG ? C’est le meilleur moment de ma carrière, je me suis vraiment plu ici. Je ne pourrais pas oublier tout ce que j’y ai appris et tous les beaux moments que j’y ai vécu. »

« Un retour au PSG ? Si ça arrive, ça arrive »

Dans cette interview, l’ancien numéro 18 du PSG a aussi été questionné sur un possible retour chez le champion de France. « Je réalisais des belles choses. Mais après, personne ne peut savoir ce qu’il se passera demain. Je vis au jour le jour, et à Paris j’étais très reconnaissant. On ne sait pas ce qui pourra arriver. Je ne sais pas. [rires] Comme je t’ai dit, je vis au jour le jour en me concentrant pour être l’un des meilleurs attaquants. Si ça arrive, ça arrive. Tout arrive pour une bonne raison.«

