Xavi : « Messi décidera la semaine prochaine »

En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi ne prolongera pas son aventure au PSG. Et l’Argentin devrait bientôt annoncer sa nouvelle destination.

Après deux saisons au PSG, Lionel Messi quittera le club libre de tout contrat le 30 juin prochain. Même si le club parisien a fait un rétropédalage sur l’avenir de son numéro 30 suite aux propos tenus par Christophe Galtier en conférence de presse, les plans des dirigeants parisiens n’ont pas changé. Le septuple Ballon d’Or ne sera pas conservé, comme le rapporte Le Parisien. « Dans l’entourage du club de la capitale, on fait comprendre que la conférence de presse de Christophe Galtier n’était ni l’endroit, ni le bon moment pour acter officiellement la fin de l’histoire entre les deux parties. » Mais l’avenir de la star argentine est scellé depuis plusieurs semaines maintenant. Reste désormais à savoir où jouera le champion du Monde 2022. À ce jour, trois options existent : le FC Barcelone, Al-Hilal ou l’Inter Miami.

« Messi a beaucoup de respect pour le PSG »

Et à ce jour, le premier choix du joueur serait un retour dans son club formateur. Cependant, le FC Barcelone est en proie à de grosses difficultés financières et doit encore voir son plan de viabilité être validé par la Ligue espagnole avant d’envisager un retour de l’Argentin. Et dans une interview accordée au Mundo Deportivo, l’entraîneur du Barça, Xavi, a indiqué que Lionel Messi allait donner sa décision la semaine prochaine : « Je ne pense pas que ça soit plus compliqué maintenant qu’il y a une semaine. Leo sait que les portes sont ouvertes ici. Je sais que cela nous aidera. Il faut le laisser un peu tranquille. Maintenant, la saison s’arrête là. Il a beaucoup de respect pour le PSG. Je n’ai aucun doute footballistiquement parlant. Au final, si on parle de Leo tous les jours, tous les jours, je ne pense pas non plus que ça s’additionne. Au final, il décidera la semaine prochaine et maintenant il y a 200 hypothèses. Il décidera de son avenir et ici les portes sont ouvertes, il n’y a plus de débat. »