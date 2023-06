Le PSG officialise sa tournée au Japon cet été

Comme la saison passée, le PSG va organiser une nouvelle tournée au Japon lors de la pré-saison 2023-2024, avec trois rencontres amicales au programme.

Après une saison 2022-2023 éprouvante, le PSG aura à coeur de repartir sur de meilleures bases pour l’exercice 2023-2024. Et pour préparer au mieux la nouvelle saison, le club parisien a confirmé sa tournée estivale au Pays du Soleil Levant. En effet, comme la saison passée, les Rouge & Bleu se rendront au Japon. Une nouvelle confirmée par le club parisien. Cette tournée d’été 2023 se déroulera du 22 juillet au 2 août. Après un gros engouement l’été dernier, le champion de France en titre veut « renforcer les liens du club avec les fans japonais. » En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi n’est pas cité dans l’annonce du PSG. « Tous des surhumains. Le PSG revient au Japon! Mbappé, Neymar, Marquinhos, Hakimi, Kimpembe et d’autres du Paris Saint-Germain FC viendront au Japon cet été après l’année dernière! » Même si le club parisien a fait un rétropédalage suite aux propos tenus par Christophe Galtier en conférence de presse, « la tendance est tout de même à un départ de l’Argentin, dont l’absence sur le visuel de la promotion de la tournée au Japon peut-être perçue comme une précaution du club avec un élément qui ne devrait plus être parisien au moment où elle aura lieu », précise RMC.

Une rencontre face au Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

Dans son communiqué, le PSG a aussi officialisé ses trois rencontres amicales qui auront lieu sur le territoire nippon. Le club parisien affrontera l’équipe saoudienne d’Al-Nassr de Cristiano Ronaldo le 25 juillet à Osaka. Les Rouge & Bleu défieront ensuite le Cerezo Ozaka, également à Osaka, le 28 juillet puis l’Inter Milan le 1er août à Tokyo. À noter que le PSG Handball et le PSG esports seront également du voyage.