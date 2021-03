Kehrer : “La frustration nous l’avons convertie en motivation”

Une semaine avant les retrouvailles avec le FC Bayern, le défenseur allemand du PSG Thilo Kehrer (24 ans) affirme son envie de revanche par rapport au 23 août 2020, date de la finale de la Ligue des champions perdue 1-0. “La frustration était bien sûr énorme, mais entre-temps nous l’avons convertie en motivation, et c’est maintenant devenu encore plus fort de remporter la Ligue des champions. Les bons jours nous n’avons rien à envier à personne”, explique Thilo Kehrer dans Sport Bild. Dans cet entretien, le défenseur loue la “force de caractère” de Kylian Mbappé: “Ce qui m’a impressionné, c’est que les attentes de Kylian sont toujours extrêmement élevées, et pourtant il peut résister à la pression.” Mais aussi le leadership de Neymar : “Il est très agréable, il apporte toujours à l’équipe sur le terrain et dans le vestiaire. C’est un vrai leader.”