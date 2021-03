UWCL – OL / PSG reprogrammé le dimanche 18 avril

Initialement prévu ce mercredi 31 mars, le quart de finale retour de l’UEFA Women’s Champions League entre l’OL et le PSG a été reporté en raison de plusieurs cas de Covid au sein de l’effectif lyonnais. Aujourd’hui dans un communiqué, l’UEFA a annoncé la nouvelle date de cette affiche entre les deux formations françaises. Ce quart de finale retour se disputera le dimanche 18 avril, au Groupama Stadium. L’horaire de cette rencontre sera précisé plus tard par l’UEFA. Une date qui permettra de respecter les débuts des demi-finales aller de la compétition, les 24 et 25 avril.

Ainsi, afin de disputer ce quart de finale retour de l’UWCL le 18 avril prochain (victoire 1-0 de l’OL au Parc des Princes lors du match aller), la FFF a accepté de reporter les deux rencontres de D1 Arkema – Paris FC / PSG et Lyon / Le Havre – à une date ultérieure. “L’UEFA, l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain tiennent à remercier la Fédération française de football pour leur coopération étroite, leur flexibilité et leur soutien dans le report de ce match”, a conclut l’UEFA dans son communiqué.