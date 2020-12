Malgré une maîtrise dans le jeu, notamment au milieu de terrain, le PSG n’a pas su trouver la faille face à la défense du LOSC (0-0), en clôture de la 16ème journée de Ligue 1. Avec ce point du match nul, le LOSC (1er, 33 pts,+18) occupe la première place du championnat devant l’OL (2e, +17), grâce à une meilleure différence de buts, tandis que le PSG reste sur la dernière marche du podium (32 pts, +25). Après la rencontre, le défenseur parisien, Thilo Kehrer, a évoqué ce match nul concédé par les Rouge et Bleu, au micro de la chaîne Téléfoot.

“On a eu des occasions, on a fait un bon match mais à la fin ça manquait de précision dans la dernière passe et ça explique le match nul. Satisfait de ce match nul ? Je pense qu’on peut être satisfait de la performance. Il manquait juste la finition, la dernière passe et la précision dans le camp adverse. On a fait un match pas mal mais on voulait gagner c’est sûr”, a brièvement déclaré Thilo Kehrer après la rencontre.